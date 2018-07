Joe FM trakteert Hubo-medewerkers op ijsjes 12 juli 2018

De medewerkers van Hubo in Aalst en hun klanten konden gisterenmiddag smullen van een ijsje, getrakteerd door radiozender Joe. "Het is weer zomer en dat wil Joe vieren. Heel de zomer lang trekt de Joe-ijskar doorheen het land om bedrijven te verrassen met verfrissende Joe-ijsjes. Op de Vlaamse feestdag kwam de Joe-ijskar samen met Joe-dj Jan Bosman naar Hubo aan de Albrechtlaan in Aalst. De werknemers mochten tussen 12 en 13 uur de muziek kiezen in het radioprogramma 'Out of Office' op Joe", aldus de radiozender. Cary De Saeger van Hubo had Joe uitgenodigd. "Voor de sfeer onder onze 13 medewerkers en omdat we allemaal wel een ijsje kunnen gebruiken met dit weer, ook onze klanten", zegt hij. (RLA)