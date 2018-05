Jobevent 'Aalst Werkt' 17 mei 2018

02u49 0

Op dinsdag 22 mei vindt het jobevent 'Aalst werkt!' plaats in De Gendarmerie.





"Kom tussen 14 en 17 uur naar de loods van De Gendarmerie (Denderstraat 22, Aalst) en ontmoet er verschillende interessante werkgevers uit de regio. Je kunt er niet alleen rechtstreeks solliciteren voor een job, maar ook kennismaken met het ruime opleidingsaanbod van verschillende partners", aldus de stad Aalst. Iedereen is welkom en inschrijven is niet nodig. 'Aalst Werkt' is een organisatie van stad Aalst en de VDAB. (RLA)