JNM dient klacht in tegen ontbossing 03 april 2018

De Aalsterse afdeling van JNM, een jeugdbeweging die werkt rond natuurbehoud, dient klacht in tegen de illegale ontbossing tussen de Erembodegemstraat en de Dender. De jongeren organiseerden een soepverkoop om de ontbossing onder de aandacht te brengen. "Een half jaar na de illegale boskap zien we een povere herbeplanting op deze locatie. Van de burgerlijke partijstelling van de stad is er niets in huis gekomen, het parket heeft nog geen onderzoek gestart. Wij stellen ons dan ook burgerlijke partij om actief te pleiten voor vervolging", zegt Sander Nijs van JNM.





"Er is wel degelijk een klacht lopende bij het parket", zegt schepen Caroline Verdoodt. "Er zijn pv's opgemaakt, de stad tilt zwaar aan deze zaak", zegt de schepen. (RLA)