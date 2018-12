Jeugdverblijf Schotte, Huis De Gaepaert en woning aan OLV-plein zijn mooiste renovaties van 2018 Rutger Lievens

16 december 2018

12u58 0 Aalst De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (V.VAK) heeft de meest waardevolle renovaties en restauraties op Aalsters grondgebied van 2018 beloond. De prijs van 3.100 euro werd verdeeld onder jeugdverblijf Schotte en de gerestaureerde privé-woning van Dries Rowies aan het Onze-Lieve-Vrouwplein. Huis De Gaepaert van Dirk De Nul kreeg eervolle vermelding.

7 eigenaars dienden dit jaar een kandidatuur in, daarvan sprongen er bij de jury drie in het oog. “Omwille van hun link met de Aalsterse geschiedenis en ook om inhoudelijke redenen”, klinkt het.

De eervolle vermelding gaat naar Huis De Gaepaert in de Molenstraat, van Dirk De Nul. “Het is eveneens gekend als het Huis Van Ooteghem. Het ingediend dossier beschrijft tot in de kleinste details de enorme inspanning die, zowel op historisch als financieel vlak, sinds 2016 geleverd werd door de eigenaar Dirk De Nul om het huidig resultaat te bereiken”, zegt V.VAK.

Napoleonhoed

Een van de twee laureaten werd een privé-woning gelegen O.L.Vrouwplein 6 in Aalst, eigendom van Dries Rowies. “Dit huis uit het eind van de jaren 20-begin de jaren 30 werd in 2017-2018 gerestaureerd. Het zou een kopie zijn van een toenmalig huis gelegen in Brussel”, legt het V.VAK uit. “De originele kroonlijst met Napoleonhoed, die vanonder een plastieken constructie kwam, heeft de eigenaar laten hermaken. Bij de poortdeuren werd het onderpaneel van de nagemaakte deuren weer correct hersteld en onderverdeeld. De ramen zijn een perfecte copie van de originele gebogen ramen. Voor de balustrade heeft de eigenaar dezelfde vorm en afwerking door een smid laten maken terwijl binnenin de vloer van de inkomhal gerestaureerd werd.”

Schotte

De andere winnaar is het nieuwe jeugdverblijfcentrum Schotte dat geopend werd in januari 2018. “De nieuwe lokalen kwamen er in vervanging van de oude lokalen van de Scouts en Gidsen SintKristoffel op de Capucienenlaan. De nieuwe vzw Kroffel ging op zoek naar een duurzaam en definitieve oplossing voor de huisvesting van de scouts. De oplossing werd gevonden in de definitieve aankoop van de voormalige directiewoning op de site van Schotte aan de Kapellekesbaan. Het gebouw zelf werd gerenoveerd tot een jeugdverblijfcentrum met 55 bedden dankzij privé-investeringen, sponsors, subsidies en andere steunmaatregelen. Naast de aannemers werkten hier vele vrijwilligers aan dit groots project.”

Persbericht: Aalsters erfgoed wint aan interesse, V.VAK bekroont opnieuw 2 waardevolle restauraties

Zaterdag 15 december bekroonde de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (V.VAK) naar jaarlijkse gewoonte waardevolle renovaties en restauraties op Aalsters grondgebied. De prijs van €3.100 werd toegekend in samenwerking met de stad Aalst.