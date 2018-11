Jeugdschepen zoekt naar oplossingen voor Sint-Elisabethwijk Rutger Lievens

Na aanhoudende problemen met hangjongeren, vechtpartijen, vandalisme en drugs in de Sint-Elisabethwijk belooft schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) een aantal oplossingen.

Jeugdwerking Buurtwildt zou de jeugdwerking op woensdag beperken. De activiteiten van Buurtwildt zouden jongeren van buiten Aalst aantrekken die na de activiteiten blijven hangen in de Sint-Elisabethwijk en er overlast veroorzaken. “Ik ben met de buurtbewoners in de wijk rondgeweest om alle problemen eens te bekijken en te bespreken”, zegt schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V). “Ik werk aan een pakket van oplossingen waar ik later over zal meer zal kunnen over zeggen. Wat er gezegd is over Buurtwildt die zijn werking op woensdag zou beperken, is een puur operationeel iets. Los daarvan zijn we inderdaad momenteel een aantal oplossingen voor bekommernissen aan het onderzoeken. Maar die staan los van deze operationele tussenkomst dus.”