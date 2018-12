Jeugdbendes hebben het gemunt op Utopia, stad neemt veiligheidsmaatregelen Rutger Lievens

11 december 2018

18u03 0 Aalst Jongerenbendes hebben Utopia in Aalst ontdekt, maar jammer genoeg niet om er te studeren. Na drie zware gevallen van vandalisme neemt de stad extra veiligheidsmaatregelen. Bibliotheekmedewerkers werden gefotografeerd, beledigd en bedreigd. Iedereen die wil studeren in Utopia zal voortaan worden gecontroleerd.

Utopia is de parel aan de Aalsterse kroon, maar volgens schepen van Utopia, Karim Van Overmeire (N-VA) proberen hangjongeren de fijne sfeer daar nu te verbrodden. “Sinds de opening op 21 juni kwamen er gemiddeld 3.000 bezoekers per dag over de vloer. De overgrote meerderheid van de reacties was positief tot zeer positief”, zegt hij.

Op 3 december kwam er echter een plotse ommekeer. “Het regulier publiek werd op nauwelijks een week tijd verdrongen door een grote aanwezigheid van hangjongeren die het terrein probeerden in te palmen. Er moesten steeds meer medewerkers worden ingeschakeld om een minimum aan orde te handhaven”, zegt de schepen. “Er ontstond een grimmige sfeer, waarbij medewerkers werden gefotografeerd, beledigd en bedreigd.”

Ondertussen lopen er drie dossiers bij de politie. “Een is opgelost, de dader was zo slim om na het vandalisme een boek uit te lenen met zijn eigen naam. De jongeren maken krassen in de bib en laten er hun initialen achter. Met zeep van de toiletten werden muren en tapijten beklad”, legt de schepen uit.

Hangjongeren van station

Studeren in Utopia kan vanaf nu na aanmelding aan de ingang. “De student krijgt van de medewerkers een studieplek toegewezen. Dit is één van de maatregelen die genomen werd na een week vol overlast in Utopia”, zegt Van Overmeire (N-VA).

“In de toekomst zal het door de gemeenteraad goedgekeurde reglement strikt worden toegepast. Wie geen respect toont voor de andere bezoekers, de medewerkers en het gebouw, zal de toegang worden geweigerd. Dat geldt ook voor wie de rust in het gebouw verstoort of het verbod overtreedt om buiten de zone van het Utopia-café te eten of te drinken. Om de toepassing van deze regels mogelijk te maken, zal er nog maar één ingang open zijn en dit met een aanmeldingspunt.”

Mogelijks gaat het om gelijkaardige jongeren die aan het station voor problemen zorgen. “Er is wifi in Utopia en het is warm. In de winter speelt dat misschien mee”, zegt de schepen. “Het is voor ons een zeer schrale troost dat zowat alle gelijkaardige instellingen in Vlaanderen en Nederland met exact hetzelfde fenomeen af te rekenen kregen en dan ook tijdelijk of permanent gelijkaardige maatregelen moesten invoeren.”

“Het is bijzonder jammer dat een bepaalde groep de sfeer volledig verziekt en anderen aanstookt. Dat zullen we niet toelaten”, zegt de schepen. “We zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de leerkrachten en leerlingen van de academie op een veilige en aangename manier de cursussen kunnen volgen, dat onze reguliere bezoekers rustig hun krant kunnen lezen of een boek kunnen ontlenen en dat de bonafide studenten – en dat is de overgrote meerderheid – in Utopia terechtkunnen om te blokken. Op die manier blijft Utopia de gezellige huiskamer van alle Aalstenaars.”