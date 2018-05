Jeugd Terjoden trekt straat op op wieltjes 22 mei 2018

De Nieuwe Wijk in Nieuwerkerken was zondag een raceparcours voor jongeren op rolschaatsen, hoverboards, steps, skateboards of fietsen. De Vlaamse Kring Terjoden, schepen Caroline Verdoodt (N-VA) op kop, organiseerde Trejen Op Wieltjes. Tot dertig jaar geleden was er op Pinksterenkermis altijd zo'n rolschaatswedstrijd. "Toen we van de rolschaatsrace hoorden, wilden we meteen meedoen", zegt Ines De Schryver van scouts Terjoden. "De organisatoren hebben zich zelfs een beetje aangepast aan de scouts. We beginnen onze werking pas om 14 uur, dus is de start van de eerste wedstrijd verplaatst naar 14.30 uur." (RLA)