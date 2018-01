Jef Dauwe zegt politiek vaarwel CD&V'ER KOMT NIET MEER OP TIJDENS VOLGENDE VERKIEZINGEN NELE DOOMS

02u37 0 Foto Geert De Rycke Jef Dauwe neemt binnenkort afscheid van de politiek. Aalst Jef Dauwe (71) neemt afscheid van de politiek. De CD&V'er, gedeputeerde bij de provincie Oost-Vlaanderen, zal bij de komende verkiezingen in oktober niet meer opkomen. "Na meer dan vijftig jaar is het voor mij genoeg geweest", zegt hij. Al hoort stilzitten daar nog niet meteen bij. Het carnaval in Aalst zal

Dauwe alvast blijven bezoeken.





Dauwe mag dan een doorwinterd politicus zijn, voor de komende verkiezingen bedankt hij vriendelijk. Dat betekent meteen zijn afscheid uit de provincieraad, waar hij al twee legislaturen deel van uitmaakt. "Tegen de komende verkiezingen ben ik 72 jaar. Tegen dat de nieuwe raden geïnstalleerd worden in 2019, 73 jaar", becijfert hij. "Vijftig jaar heb ik gemotiveerd en gedreven aan politiek gedaan. Dat is genoeg geweest. Het is aan andere, jongere mensen nu, vind ik."





Bezige bij

Naast de politiek, is Dauwe altijd al een bezige bij geweest. Met een grote interesse voor geschiedenis en erfgoed, heeft hij meer dan 150 publicaties op zijn naam staan. Daar horen ook werken over Aalst bij, zoals onder andere over zilverwerk in de ajuinenstad.





Dauwe is bovendien stichtend lid van het Dirk Martenscomité en bezoekt jaarlijks Aalst Carnaval. "Om als Dendermondenaar 'ahoe' te roepen als het Ros Balatum voorbijkomt", grapt hij.





Stilzitten zal er, ondanks het afscheid van de politiek, de komende jaren zeker nog niet bijhoren. "De gebruikelijke nachten van amper vier à vijf uurtjes, zullen misschien iets langer worden", zegt hij. "Maar niet meer bezig zijn, is voor mij hetzelfde als dood gaan. Ik plan alleszins nog verschillende nieuwe publicaties. Daarvoor zal ik ook nog wel grasduinen in de geschiedenis en het verleden van Aalst. Het mag dan al de vijandige stad van Dendermonde zijn, mijn motto is altijd geweest om 'onbetaald dienstbaar' te zijn en dat geldt ook voor de Aalstenaars. Ik ga jaarlijks naar carnaval blijven komen."





Engagement

Dauwe zette zijn eerste politieke stappen in de voetsporen van zijn vader uit Lebbeke. Hij zetelde in de gemeenteraden van Lebbeke en Dendermonde, om vervolgens gedeputeerde te worden. Daar heeft hij de bevoegdheden cultuur, erfgoed, natuur en middenstand onder zich. "Ik ben erg blij dat ik me hiervoor heb kunnen inzetten", zegt hij. "Vooral Erfgoed is een stokpaardje voor mij. Onze regio heeft op dat vlak heel veel te bieden."





Dauwe wil benadrukken dat hij politiek nooit voor het geld heeft gedaan. "Wel uit maatschappelijk engagement. Ik vind dat iedereen zijn steentje moet proberen bijdragen voor een betere samenleving, ieder op zijn manier. Bij mij was dat via politiek", zegt hij. "Ik weet dat ik werd afgeschilderd als mandatenkampioen, maar de enige betalende mandaten van de hele lijst waren die van intercommunales Verko en DDS. Ik heb voorgesteld dit gratis te doen, maar dat werd geweigerd. Daarom heb ik voor die twee mandaten bedankt." Dauwe ontkent niet dat hij met heimwee zal terugkijken op de vervlogen politieke jaren. "Maar ik hou toch vooral een goed gevoel over aan deze beslissing van mijn afscheid", zegt hij.