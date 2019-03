Jebroer is headliner op tweede Spinozje Rock Rutger Lievens

22 maart 2019

13u42 5 Aalst Niemand minder dan Jebroer is de hoofdact van Spinozje Rock, het festival van school DvM-HTB. De school organiseert voor de tweede keer het festival op de speelplaats en wil het succes van vorig jaar evenaren. Het festival vindt plaats op 26 april, maar de ticketverkoop is al gestart.

De naam Spinozje Rock verwijst naar de ‘spinozjerokken’ die de leerlingen van de toenmalige ‘Dames Van Maria’ droegen: groene rokken met ruitjesmotief. In 1997 werd afscheid genomen van dat schooluniform.

De ticketverkoop van het festival voor en door scholieren is ondertussen gestart. “Het is echt voor en door onze leerlingen", zeggen organiserende leerkrachten Mieke Vandenhaute, Kim Barbé, Jan-Bart Vergeylen en directrice Kristine Impens. “De bar, de presentatie, de affiche, de catering, de leerlingen zetten zich overal voor in”, klinkt het.

De school is fier dat Jebroer de hoofdact is van het festival. “Maar alle muziekgenres komen aan bod. Sister May is progressieve rock, Commerwell is belpop, The Ballroom Bogards brengen bluegrass en The Grassroots Movement was tweede op Nekka”, zegt Jan-Bart Vergeylen.

Ook dit jaar wordt het festival gecombineerd met de City Light Run. Tickets kan je bestellen via www.spinozjerock.be.