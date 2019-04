Jean-Marie Pfaff en Inti De Ceukelaire peters van Levensloop Rutger Lievens

09 april 2019

10u34 0 Aalst Oud-voetballer Jean-Marie Pfaff en ethisch Hacker Inti De Ceukelaire zijn peter van de volgende editie van Levensloop in Aalst. Die vindt plaats op 5 en 6 oktober in het stadspark.

In De Keirk in Terjoden werd levensloop 2019 voorgesteld op de traditionele Kick-off. “We hebben dit jaar twee peters”, zegt voorzitter van Levensloop Aalst Stéphane Bossut. “De eerste was wereldkeeper van het jaar en Rode Duivel, won de Gouden Schoen en speelde bij topclubs, de bekendste Belgische keeper ooit: Jean Marie Pfaff. Onze tweede peter is kind aan huis in het Vaticaan en het witte Huis. Althans, hij twitterde in naam van president Trump en de Paus. Deze Aalstenaar mocht zich wereldkampioen hacken noemen: ethische hacker Inti De Ceukelaire.”

“Nieuw dit jaar is dat er wordt gewerkt met een cashless systeem waarbij geld kan opgeladen worden op een polsbandje. Alle teams die producten, food of drank verkopen zullen een tablet ter beschikking krijgen om de verkoop in realtime te kunnen volgen”, zegt Karolien Devos van de Stichting Tegen Kanker.

Er komt ook een Levensloop-app. “Binnenkort zal er naast de Facebookpagina, Instagram, Twitter en de website ook een app gelanceerd worden. Hierop vind je heel wat informatie. Ik denk maar aan het grondplan, de teams, weetjes, rangschikking, bedrag, agenda“, aldus Stéphane Bossut. Naast wandelen en lopen zal men dit jaar ook 24 uur kunnen ‘fietsen’ op spinningfietsen. Teams die dit wensen kunnen spinningsfietsen aanvragen.

Naar recordaantal teams?

De vechters blijven de eregasten van Levensloop. “Vechters zijn de helden die nog steeds strijden tegen kanker of de ziekte overwonnen hebben. Voor hen wordt een heel verwenweekend georganiseerd. Op maandag 9 september vindt de info avond plaats waarop de vechters alle informatie krijgen. Zij kunnen zich nu al registreren via de website van Levensloop Aalst”, zeggen de organisatoren.

Via diezelfde website kunnen de teams zich inschrijven om deel te nemen aan Levensloop 2019. “Het eerste jaar werd een prima start 62 teams, het jaar daarop kende we een stijging naar 94 en vorig jaar strandden we op 100 teams”, aldus Marjan Lissens, verantwoordelijke voor de teams.

Vrijwilligers gezocht

Levensloop Aalst is ook op zoek naar vrijwilligers die het comité willen helpen bij allerhande taken zoals opbouw, taken tijdens het weekend van levensloop, afbraak. Zij kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar vrijwiliggers.levensloopaalst@gmail.com. Een sociaal evenement als Levensloop kan uiteraard niet zonder sponsors. Maddy Beeckman, verantwoordelijk voor de sponsoring, komt bij interesse graag even langs. (sponsoring.levensloopaalst@gmail.com).

Bijkomende informatie vind je op de website van Levensloop Aalst of op de sociale media.