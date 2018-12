Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) wordt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Rutger Lievens

06 december 2018

07u20 0 Aalst Het ziet ernaar uit dat Open Vld’er Jean-Jacques De Gucht de nieuwe schepen van Mobiliteit en Openbare Werken zal worden. CD&V verliest de bevoegdheid Feestelijkheden aan N-VA.

Het ziet ernaar uit dat Jean-Jacques De Gucht de bevoegdheid Mobiliteit zal overnemen van Dylan Casaer (Lijst A). Waarschijnlijk combineert hij dat met Openbare Werken, een bevoegdheid die tot nu toe door Ann Van De Steen (Lijst A) werd uitgeoefend.

CD&V neemt Energie over van Ann Van De Steen en verdeelt tussen Ilse Uyttersprot en Katrien Beulens ook nog de bevoegdheden Sport, Cultuur, Economie en Jeugd. N-VA haalt al de rest binnen. Onder meer Financiën, Vreemdelingenzaken, Inburgering, Bibliotheek, Erfgoed, Sociale Zaken, Senioren, Toerisme en Ruimtelijke Ordening blijven in handen van N-VA. Waarschijnlijk zetten de schepenen hun werk gewoon verder, al is het afwachten welke bevoegdheid Matthias De Ridder zal krijgen.