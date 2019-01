Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Nieuwjaarsfeest voor personeel moet goedkoper” Rutger Lievens

08 januari 2019

11u30 0 Aalst 120.000 euro, zoveel geeft de stad uit aan het personeelsfeest voor haar personeelsleden dat nu vrijdag plaatsvindt. Veel te veel geld, was de kritiek van Open Vld in de oppositie en Jean-Jacques De Gucht houdt voet bij stuk nu hij schepen is. “Het moet met minder”, zegt hij.

De derde editie van ‘Oilsjt D’Huez’ vindt plaats in de loods van Sterck aan de Pierre Corneliskaai in Aalst. Elke ambtenaar die naar het feest komt, betaalt 10 euro. Ondertussen hebben 1.050 van de 2.700 personeelsleden zich ingeschreven.

“Uiteraard mag er een goed feest georganiseerd worden om het personeel in de bloemetjes te zetten als waardering voor hun inzet”, zegt schepen van Personeel Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Het is echter niet de bedoeling dat er zo’n grote som van de belastingbetaler komt. Daarom gaan we voor het feest van volgend jaar op zoek naar een andere formule.”