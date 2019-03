Jean-Jacques De Gucht op 2 op Vlaamse Open Vld-lijst Rutger Lievens

11 maart 2019

11u15 0 Aalst Jean-Jacques De Gucht staat op de tweede plaats op de Vlaamse lijst van Open Vld. De Gucht is schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Aalst. Carina Van Cauter trekt die lijst, Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei is wit konijn.

De Oost-Vlaamse Open Vld heeft bekendgemaakt welke politici er kandidaat zijn voor een zitje in het Vlaams parlement. Aalsters schepen Jean-Jacques De Gucht staat er op de tweede plaats, vlak achter Carina Van Cauter uit Herzele. Uitgeweken Aalstenaar Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei staat verrassend op plaats 5.

Jean-Jacques De Gucht (35) stapte in 2007 in de nationale politiek en werd senator. Sinds 2009 zetelt hij in het Vlaams parlement. In 2009 haalde hij 50.504 voorkeurstemmen. In 2014 haalde hij op de derde plaats van de lijst voor het Vlaams parlement 25.921 voorkeurstemmen binnen voor de partij. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 sloot zijn partij een coalitie in Aalst met N-VA en CD&V en werd De Gucht schepen.