JEAN-JACQUES DE GUCHT "Minder files? Meer jobs in eigen stad nodig" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Rutger Lievens

04 januari 2019

14u08 0 Aalst Na zes jaar in de wachtkamer van de oppositie mag Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zich voortaan schepen van Aalst noemen. Hij is de enige Open Vld'er in het stadsbestuur met N-VA en CD&V en kreeg de zware taak om de mobiliteit in de stad weer vlotter te maken. "Het wordt geen 'walk in the park' de komende zes jaar", zegt De Gucht. Als schepen van Openbare Werken moet hij de heraanleg van de Grote Markt en de realisatie van een Esplanadepark tot een goed einde zien te brengen.

We zullen er niet flauw over doen, de uitslag van de liberalen was niet goed. De partij valt terug op vier verkozenen, de lijsttrekker haalde 1.976 stemmen. Een fractie van de 9.300 stemmen van Anny De Maght indertijd. Anderzijds slaagde De Gucht er wel in om zich in de coalitie te onderhandelen. Samen met N-VA en CD&V bepaalt Open Vld de komende zes jaar het beleid van de stad. "Open Vld heeft de verkiezingen en een pak kiezers verloren, en dat is een jammere zaak. De voorbije jaren hebben we ons als partij altijd positief en constructief opgesteld. Niet afbreken om af te breken. Verschillende projecten zoals Utopia kregen onze volle steun. We deden dat vanuit de overtuiging dat het doel van de politiek erin bestaat de maatschappij vooruit te helpen", zegt De Gucht.

Administratief centrum

De Gucht was wel altijd kritsch over het financiële beleid van de afgelopen zes jaar. "Op vlak van financiën wordt het geen eenvoudig verhaal de komende jaren. Het financiële beleid van de vorige legislatuur zal een weerslag hebben op de jaren die volgen. Neem nu het nieuw administratief centrum dat de stad nog altijd huurt. Met ons in het bestuur was dat veel beter onderhandeld geweest. Het blijft een molensteen rond de nek van het stadsbestuur. De komende zes jaren wacht ons dus geen 'walk in the park', maar het is zeker de bedoeling om een positief verhaal te schrijven", zegt De Gucht.

Al ziet er toch naar uit dat er een 'walk in the park' komt, een letterlijke dan wel, door het nieuwe Esplanadepark. Jean-Jacques De Gucht kondigde bij de voorstelling van het bestuursakkoord aan dat er een ondergrondse parking zal komen onder het Esplanadeplein en dat het plein een park wordt. De plannen voor dat stadsvernieuwingsproject zijn al vrij vergevorderd, toch wil De Gucht het een en ander herbekijken. "Nu is er een bomenplein ingepland, maar ik wil echt een park met heel veel groen en speelruimte voor de kinderen. Waarom geen speelheuvels met dikke betonnen buizen erdoor waar kinderen kunnen ravotten midden in de stad?", zegt hij.

Meer speelruimte

Als schepen van Stadsvernieuwing wil hij meer speelruimte in het stadscentrum. "Nu moet je al naar het stadspark of het 'Klein Parksken' stappen met je kinderen als je naar de speeltuin wil. Dat moet beter. In Brussel, Gent en Mechelen zie je kleinere, groene, speelruimtes her en der in de binnenstad. En dat hoeft allemaal niet zo'n grote financiële impact te hebben", zegt De Gucht.

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is als schepen van Openbare Werken ook verantwoordelijk voor de geplande heraanleg van de Grote Markt. Het hart van Aalst ziet er op dit moment een beetje rommelig uit en kan wel een update gebruiken. "Maar de lokale horeca moet nog niet panikeren, we willen dat in volledig overleg doen met iedereen die erbij is betrokken", zegt De Gucht.

Files

De vorige twee schepenen van Mobiliteit, Dylan Casaer en Johan Stylemans, konden niet verhinderen dat Aalst op mobiliteitsvlak helemaal dichtslibde. Wat het effect is van de tunnel aan de Boudewijnlaan, dat is afwachten, maar De Gucht weet dat hij voor een moeilijke taak staat. "De files, die kan je niet van de ene dag op de andere oplossen", zegt hij. "Als schepen van Mobiliteit wil ik er alles aan doen opdat het stadscentrum van Aalst maximaal bereikbaar blijft voor de auto op een zo vlot mogelijke manier. Het moet mogelijk blijven om dichtbij het centrum te parkeren. Met Tereos wil ik daarom praten over een nieuwe parking op hun personeelsparking aan de Dender. Tegelijkertijd mag dat de veiligheid van de zwakke weggebruiker niet in het gedrang brengen. Binnen de Ring van Aalst wil ik daarom zoveel mogelijk fietsstraten realiseren", zegt hij.

Volgens hem is de economische situatie een deel van het mobiliteitsprobleem. "Waarom rijden er zoveel auto's rond in Aalst? Omdat mensen met de auto naar hun werk in Brussel en Gent rijden. Mijn partij wil meer jobs in eigen stad. Het is voor alles goed: er is meer tijd voor het gezin en mensen kunnen de auto laten staan." (RLA)