JCI maakt de stad proper op 15 september Rutger Lievens

27 augustus 2018

10u42 1 Aalst JCI Aalst wil op World Cleanup Day op één dag al het zwerfvuil in Aalst opruimen. De grote schoonmaak vindt plaats op 15 september.

"Binnen 2 weken is het zover: World Cleanup Day. JCI Aalst engageert zich om het zwerfvuil in de stad op te ruimen op één dag", aldus de verenging van ondernemende Aalstenaars. Ze doen een oproep om mee te helpen. "Erger jij je ook aan blikjes in de bermen? Aan papiertjes op de grond? Sigarettenpeuken overal? Kom dan een handje helpen op zaterdag 15 september tussen 10 en 17 uur op de Grote Markt. Wij voorzien materiaal (grijpers, handschoenen, vuilzakken) zodat onze opruimactie in goede orde kan verlopen."