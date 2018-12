Jason Spinoy van Burnt is ‘Culinary talent of the year’ Rutger Lievens

04 december 2018

Jason Spinoy van restaurant L'Histoire32 en Burnt in Aalst heeft de prijs 'Culinary talent of the year' gekregen tijdens de uitreiking van de Venuez Hospitality Awards Belgium. Burnt en L'Histoire kregen eerder dit jaar al veel lof van Gault&Millau en Michelin.

Burnt en L’Histoire in de Molenstraat zijn uitgegroeid tot dé culinaire hotspot van Aalst. Op de Venuez Hospitality Awards Belgium werd het harde werk in keuken en zaal beloond met een award. Jason Spinoy kreeg er de prijs voor ‘Culinary talent of the year’. Hij wist zelfs niet dat hij voor die categorie genomineerd was. “Ja ik ben nog altijd een beetje in de war”, lacht Jason. “Ik had dit totaal niet verwacht. We zijn uitgenodigd voor deze avond. Ik wist van niks. Zot!”