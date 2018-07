Jan spreekt wildplasser aan en wordt in elkaar gemept Slachtoffer loopt driedubbele schouderbreuk op Koen Baten

31 juli 2018

12u00 15 Aalst Jan Van der Elst, een vijftiger uit Aalst, werd maandagavond zwaar toegetakeld in de Lange Zoutstraat. De dader was een passant die overlast veroorzaakte, en die daar door Jan op aangesproken werd. Hij werd intussen geïdentificeerd door de politie.

Jan, die zelf Kaffee Sint Kristoffel in de August Marcelstraat in Aalst uitbaat, had maandag een vrije dag. Hij besloot dan ook om naar het na-Tourcriterium in zijn thuisstad te gaan kijken. Nadat hij daar nog iets gedronken had, wandelde hij naar de Grote Markt, waar hij zijn vrouw zou bellen om hem te komen ophalen.

Maar in de Lange Zoutstraat ging het ter hoogte van Dille en Kamille mis. Jan sprak er twee passanten aan omdat ze overlast veroorzaakten — mogelijk waren ze aan het plassen tegen de gevel van de winkel. "Hij liet hen verstaan dat hun gedrag echt niet nodig was", vertelt dochter Laurah.

Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Jan kreeg rake klappen en verloor bijna onmiddellijk het bewustzijn. "Een passant die hem zag liggen, heeft de hulpdiensten en de politie gebeld", vervolgt Laurah. "Mijn vader werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog altijd ligt. Zijn schouder is op drie plaatsen gebroken. Het is afwachten of hij geopereerd moet worden. Die getuige heeft overigens nog geprobeerd de daders te achtervolgen, maar hij is ze kwijtgeraakt."

Burgemeester Christoph D'haese bevestigt dat er een incident plaatsgevonden heeft in de Lange Zoutstraat. "Volgens onze informatie gaat het om een handgemeen tussen twee personen", klinkt het. "De man die klappen uitdeelde, werd intussen geïdentificeerd door onze politiediensten. Het gaat overigens niet om allochtonen, zoals links en rechts de ronde doet. Overigens hangen er camera's op de plaats van het incident. We zullen die beelden dan ook grondig bekijken in het belang van het onderzoek. De man die klappen uitdeelde, zal zijn straf alleszins niet ontlopen."

Laurah kan er intussen niet bij waarom ze net haar vader aangevallen hebben. "Hij is altijd heel vriendelijk", zucht ze. "Ik ben er ook van overtuigd dat hij hen met de beste bedoelingen aangesproken heeft. Maar zij dachten daar duidelijk anders over..." Zelf herinnert Jan zich niets meer van de aanval. Hij kwam pas weer bij bewustzijn toen de ambulance reeds ter plaatse was. Laurah is dan ook op zoek naar extra getuigen. "Zij mogen zich altijd melden bij de politie van Aalst."