Jan De Nul sleept awards in de wacht

Jan De Nul Group uit Aalst heeft drie 'DPC Innovation Awards' in de wacht gesleept, meer bepaald in de categorieën Dredger Design, Dredging Equipment en Safety. "De awards worden door IHS Dredging & Port Construction, het belangrijkste vaktijdschrift in de sector, uitgereikt aan de meest innovatieve projecten in hun vakgebied", zegt Jan De Nul Group. "De prijs voor Best Dredging Design kregen we voor sleephopperzuigers met een behandelingssysteem voor uitlaatgassen. Jan De Nul Group heeft bestellingen geplaatst voor vier sleephopperzuigers die uitgerust zullen worden met uitlaatgaszuiveringssystemen waardoor de schadelijke uitstoot lager zal liggen dan die van eender welk ander schip, zelfs schepen die op LNG varen."





