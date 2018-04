Jan De Nul organiseert Familiedag in Pairi Daiza 25 april 2018

02u53 0

1.300 medewerkers van de Aalsterse firma Jan De Nul en hun familieleden hebben deelgenomen aan de familiedag van het bedrijf in Pairi Daiza. "Het was een teambuilding om u tegen te zeggen", klinkt het bij De Nul. "Inzetten op work-life balance: dat is het engagement van Jan De Nul Group voor alle gedreven medewerkers. Samen gezonder eten, meer bewegen en de innerlijke mens op tijd eens tot rust brengen. Deze thema's konden op heel wat initiatieven rekenen: van kookworkshops en yogasessies, over sportevenementen tot een familiedag in Pairi Daiza. Allemaal georganiseerd door en voor collega's. Een brug slaan tussen werk en privé, maar ook tussen medewerkers wereldwijd."





(RLA)