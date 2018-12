Jan De Nul ondertekent grote concessie in Ecuador Rutger Lievens

07 december 2018

15u03 1 Aalst Het gemeentebestuur van Guayaquil en Jan De Nul Group uit Aalst ondertekenden officieel de concessie voor het baggeren en onderhouden van het 95 kilometer lange toegangskanaal tot de haven van Guayaquil.

Het contract werd eerder dit jaar, op 5 oktober, toegekend aan Jan De Nul en de officiële ondertekeningsceremonie vond deze week plaats in het stadhuis van Guayaquil, in de aanwezigheid van de burgemeester Jaime Nebot en andere lokale politici. “Deze nieuwe uitdaging zet ons op de kaart langsheen de Westkust van Latijns-Amerika”, zegt Jan Neckebroeck, Area Manager voor Latijns-Amerika bij Jan De Nul Group. “Wij zijn trots om hier deel van uit te maken, want dankzij dit contract zal de haven van Guayaquil kunnen concurreren met de modernste Latijns-Amerikaanse haventerminals uit de buurlanden, wat een boost zal geven aan de Ecuadoraanse economie en bevolking.”

Dit is een grote opdracht voor Jan De Nul Group. Niet alleen zal het bagger- en bouwbedrijf instaan voor de verdieping van het bestaande toegangskanaal over een afstand van 95 kilometer, het bedrijf is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van het kanaal gedurende 25 jaar na de verdiepingswerken. De kosten voor deze baggerwerken worden gefinancierd door Jan De Nul Group zelf en zullen via tolheffing op de scheepvaart worden gerecupereerd.

Grote hoeveelheden baggeren met een vloot van vier

Jan De Nul Group zal het bestaande toegangskanaal naar de haven verdiepen tot zo’n 12,5 meter en de Guayas-rivier tot 7,5 meter. In de maritieme toegang tot het havenkanaal, lokaal bekend als ‘Los Goles’, zal Jan De Nul ook de rotsformaties op de zeebodem verwijderen.

Voor de baggerwerken mobiliseert Jan De Nul drie moderne middelgrote sleephopperzuigers en één grote cutterzuiger. Voor de verdiepingswerken moet zo’n 25 miljoen m³ materiaal verwijderd worden.

De verdieping van het toegangskanaal zal minder dan een jaar duren. De baggerwerken in de Guayas-rivier zullen drie jaar in beslag nemen.

Tolheffing

De betaling van de baggerwerken gebeurt via tolheffing op de scheepvaart door het kanaal. Daarom zal Jan De Nul ook een state-of-the-art Vessel Traffic Service (verkeersleiding voor de scheepvaart) en tolheffingssysteem installeren.