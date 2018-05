Jan De Nul installeert windturbinefunderingen in Taiwan 18 mei 2018

Jan De Nul Group uit Aalst ondertekende een belangrijk contract in Taiwan voor het ontwerp, inkoop en installatie van de windturbinefunderingen voor het Formosa 1 offshore-windturbinepark. Het contract houdt ook de steneninstallatie ter bescherming tegen erosie en de kabelinstallatiewerken in. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, kan Jan De Nul nog niet communiceren.





De overeenkomst houdt in dat tegen 2019 twintig windturbines op zee met een totale capaciteit van 120 MW toegevoegd zullen worden aan het huidige Formosa 1-windpark met een capaciteit van 8 MW. Formosa 1, gelegen langs de kust van Chunan Town, Miaoli County, in Noordwest-Taiwan, zal vóór 2020 het eerste commerciële offshore-windturbinepark in Taiwan zijn.





De ondertekening van dit contract volgt slechts enkele weken na het Changhua OWF-contract met Taiwan Power Company. Beide projecten zijn voor Jan De Nul Group de eerste offshore windcontracten buiten Europa. "We bouwen voort op onze jarenlange ervaring in Europa, met offshore windprojecten in België, Engeland, Zweden, Denemarken, Finland en Duitsland", zegt Peter De Pooter, Manager Offshore Renewables bij Jan De Nul Group. "We zijn blij deel uit te kunnen maken van deze nieuwe wending in Taiwans elektriciteitsproductiestrategie. De aanwezigheid van Jan De Nul in Azië wordt hiermee opnieuw bekrachtigd." (RLA)