Jan De Nul bouwt windmolens in Duitsland 15 februari 2018

02u47 0

Jan De Nul Group uit Aalst zal in Duitsland 32 windturbines, van elk 6.33 MW, op zee installeren. Het net toegekende project van Senvion maakt deel uit van de ontwikkeling van het offshore windpark Trianel Borkum II. Jan De Nul Group zal ook verantwoordelijk zijn voor de elektrische en mechanische oplevering van de windturbines. De installatie van deze windturbines zal starten in de lente van 2019. Jan De Nul Group heeft in Duitsland ook nog drie andere offshore renewables projecten lopen: de installatie van de HVAC exportkabel voor het windpark Trianel Borkum II, de installatie van de HVAC exportkabel voor het windpark Borkum Riffgrund II; en de installatie van 36 funderingen voor het windpark Borkum Riffgrund II. (FEL)