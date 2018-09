Jagers mogen nog wild schieten op Natuurpunt-terrein in Kluizenbos Rutger Lievens

03 september 2018

14u10 1 Aalst 21 hectare Kluizenbos op de grens van Affligem en Erembodegem is nu gekocht door Natuurpunt, maar dat betekent niet dat het wild er geen schrik meer hoeft te hebben van jagers.

Rik De Baere van Natuurpunt zegt dat er nog altijd jagers in het bos zullen rondlopen, maar onder voorwaarden. "Het jachtrecht wordt inderdaad opgezegd in een deel van bos van Natuurpunt. Een groot deel van bos blijft onder jachtpacht via andere eigenaars, maar we zoeken en compromis en een goede verstandhouding met alle betrokkenen", zegt hij.

"Jagers krijgen waarschijnlijk nog even een zeer voorwaardelijk en uitzonderlijk recht om fazanten - uitgezette exoot die bij hoge aantallen schadelijk zijn door bijvoorbeeld amfibieën te verorberen - onder controle van Natuurpunt te bejagen. Dat via de formule van 'beheerjacht', maar enkele jachtdagen per jaar buiten dagen met veel publiek. Maar dat moeten we nog vastleggen in een natuurbeheerplan", zegt De Baere.

"Van alle andere vormen van jacht en jachtbeheer is geen sprake meer, de reeën en ander wild zijn er nu veilig, de jachttorens verdwijnen en er zijn ook geen voedertonnen meer…", klinkt het.