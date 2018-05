Jaar gevangenis na ongeval tijdens rijverbod 29 mei 2018

Aalstenaar Dimitri A. krijgt een gevangenisstraf van een jaar, omdat hij tijdens een rijverbod een geparkeerde wagen had aangereden. De man verscheen al meerdere keren voor de rechter voor tal van overtredingen. Hij stuurde al zonder geldig rijbewijs sinds 2009. Op het moment van het ongeval reed hij met de wagen van zijn toenmalige baas. Politierechter Peter D'hondt had er meer dan genoeg van. "De speeltijd is nu echt wel voorbij, het wordt tijd dat je je gedraagt", aldus D'hondt. A. zelf vroeg aan de politierechter om nog een keer mild te zijn, zodat hij zich kon herpakken. Rechter D'hondt had hier geen oren naar. A. kreeg ook nog een boete van 8.800 euro en vijf jaar rijverbod. "Ik wil dat je je ook laat checken op je rijgeschiktheid bij een dokter", klonk het. Hierover is er uitspraak op 1 juni. (KBD)