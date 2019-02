Jaagpad langs de Dender pas opnieuw open in de zomer Rutger Lievens

14 februari 2019

18u07 6 Aalst Fietsers en wandelaars die graag het jaagpad langs de Dender tussen Aalst en Erembodegem gebruiken, zullen nog tot de zomer moeten wachten. Pas dan is de fiets- en wandelweg weer open. Normaal gezien was de opening voorzien voor begin dit jaar, maar de werken lopen vertraging op.

Johan Van Nieuwenhove, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang, Erembodegemnaar en Eendracht-supporter, wil graag met zijn fiets van Erembodegem naar het Pierre Cornelisstadion. Al sinds 2015 is het jaagpad dicht door de bouw van de stuw en sluis op de Dender. “Ik verneem nu dat de werken maanden vertraging oplopen”, zegt Van Nieuwenhove.

Zomer

Hélène Vermeulen, communicatieverantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg bevestigt, maar nuanceert. “De openstelling van het vernieuwde jaagpad in Aalst was voorzien op het einde van de werken (2020) aan de sluis en stuw, maar we hebben besloten om de realisatie en heropening van het jaagpad te vervroegen”, zegt ze. “Normaal gezien was de timing daarvoor begin dit jaar, dit schuift nu op naar de zomer van dit jaar. Het vernieuwde jaagpad zal over het nieuwe dienstgebouw lopen, maar de hellingen daarvoor moeten nog aangelegd worden. We bekijken met de aannemer hoe die best gerealiseerd worden. Daarnaast is Farys, in functie van deze werken, bezig met de verdieping van een drinkwaterleiding die onder het jaagpad loopt.”

30 miljoen

De bouw van de stuw en sluis op de Dender zal tegen 2020 klaar zijn. “Zonder onvoorziene omstandigheden duren de volledige werken nog tot eind volgend jaar (2020), waarna de sluis en stuw aansluitend in gebruik worden genomen”, zegt Hélène Vermeulen.

Het dienstgebouw staat er ondertussen. “De betonwerken voor de sluis en stuw, alsook het dienstgebouw werden reeds gerealiseerd. Ook de oevers werden reeds gedeeltelijk vervangen. Verder moeten er nog een nieuw stuk jaagpad en een nieuwe fietsbrug komen, de sluis en stuw worden verder afgewerkt, de oevers van de Dender worden verder vervangen en afgewerkt. De oever zal over ongeveer 100 meter natuurvriendelijk ingericht worden ten zuiden van de Zeebergbrug. Er komt een vispassage en er zijn nog baggerwerken nodig”, zegt Hélène Vermeulen.

“Na afloop van de werken en de ingebruikname van de stuw en sluis volgt een testfase. Wanneer de testfase afgelopen is, kunnen de oude sluis en stuw weggenomen worden”, zegt ze. “De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 30 miljoen euro.”