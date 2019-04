Ja lap... Beton mag opnieuw gegoten worden Rutger Lievens

05 april 2019

09u50 0 Aalst Een persoon is erin geslaagd om door het nog natte beton van de Raffelgemstraat in Aalst te stappen, met schade tot gevolg. Het is niet de eerste keer tijdens deze tunnelwerken aan de Siesegemlaan en Boudewijnlaan in Aalst.

Eerder moest al eens een fietspad aan de fietstunnel onder de Siesegemlaan in Aalst heraangelegd worden omdat er personen waren doorgestapt en -gefietst. “Ondanks de afsluitingen, ondanks het feit dat er permanent toezicht is, zelfs nu nog. Toch presteren sommige mensen het om over de afspanning te kruipen om gezellig door het beton te lopen. De waarschuwingen van buurtbewoners en de toezichters ten spijt. Gelukkig zonder veel erg deze keer”, aldus de FB-pagina Bouw Tunnel Ring R41.