Iwein De Koninck (CD&V) wil dat stad overlegt met bestuur TK Meldert, nu de club stopt Rutger Lievens

18 januari 2019

14u03 0 Aalst Voormalig schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) vraagt de meerderheidspartijen van het stadsbestuur om in overleg te gaan met het bestuur van TK Meldert. De voorzitter van de club had vorige week laten weten ermee te stoppen, de club houdt ermee op na dit seizoen.

“In de huidige omstandigheden lijkt het toch best dat er vanuit de stad Aalst een gedragen en officieel standpunt komt rond het dreigende teloorgaan van voetbalclub TK Meldert”, zegt De Koninck (CD&V). “Niet uit nostalgische gevoelens als een gewezen jeugdspeler daar, maar wél omdat dit weldegelijk impact heeft op het wel en wee binnen de stad op een aantal beleidsdomeinen.”

Volgens hem moet de stad toch inzitten met het lot van de jeugdspelers. “Het gaat hier over tientallen, zo niet een paar honderd, jeugdspelertjes en hun gezinnen. Op zes maanden tijd een nieuwe club of zelfs een nieuwe hobby zoeken, is geen evidentie. De uitgebreide jeugdwerking die zou worden stopgezet, zou ook een grote druk zetten op alle andere jeugdwerkingen van lokale ploegjes in de buurt. Daardoor kunnen ook daar organisatorische problemen ontstaan. Met eventuele stijgingen van lidmaatschapsbijdragen in deze markt van vraag en aanbod tot gevolg.”

De Koninck (CD&V) zegt dat de zeldzame recreatieterreinen optimaal benut moeten worden, maar dat de mobiliteit in de buurt wel in het oog moet worden gehouden. “Uiteraard is het overnemen van een provinciale voetbalclub geen kerntaak van een lokaal bestuur, maar bij voorzitter en bij uitbreiding het voltallige bestuur eens navragen wat de plannen zijn en welke opties mogelijk zijn, moet in deze zeker gebeuren vanuit het stadsbestuur”, zegt hij.