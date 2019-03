Iwein De Koninck (CD&V) volgt Ilse Uyttersprot (CD&V) op als voorzitter intercommunale Solva Rutger Lievens

28 maart 2019

14u18 1 Aalst Iwein De Koninck (CD&V) zit op 2 april voor het eerst de raad van bestuur van Solva voor als voorzitter. Hij volgt partijgenote Ilse Uyttersprot op. Zij was voorzitster sinds 2013.

Solva is de intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling die 21 steden en gemeenten van het arrondissement Aalst en Oudenaarde in Zuid-Oost-Vlaanderen groepeert. Ilse Uyttersprot zegt bij haar afscheid als voorzitter van Solva trots te zijn op wat ze heeft gerealiseerd. “De sanering van de Schotte-site, de bouw van de Aalsterse atletiekpiste, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de bouw van nieuwe woon- en zorgprojecten. Dat zijn enkele van de belangrijkste zaken die Solva de voorbije zes jaar met mij als voorzitter hielp verwezenlijken”, zegt Uyttersprot (CD&V).

“Intergemeentelijke samenwerking heeft veel voor op een fusie van gemeenten. Solva is een klimaatvriendelijke motor voor zowel de socio-economische groei van onze regio als de ontwikkeling op vlak van ruimtelijke ordening. Het is een goede zaak dat Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen dit jaar samensmelt met Solva. De denktank en de doetank zijn nu gekoppeld”, zegt ze. Van 2007 tot 2012 was Ilse Uyttersprot voorzitter van RESOC (Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité), de voorloper van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.