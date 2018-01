Inwoners krijgen gratis nieuwjaarsdrink 02u42 0

Vzw Feestcomité Nieuwerkerken houdt morgen voor de vijfde keer een gratis nieuwjaarsdrink voor alle Nieuwerkerkenaren. "Onze gratis receptie is intussen een echt begrip geworden en het uitgelezen moment om nieuwe gezichten in het dorp beter te leren kennen maar oude bekenden terug te zien", klinkt het bij de organisatie, die met tal van evenementen doorheen het jaar hun dorpsgenoten dichter bij elkaar probeert te brengen. "Wie zondag tussen 11 uur en 13 uur langs komt in de Polyvalente Zaal aan de Schoolstraat, krijg gratis bubbels en een hapje aangeboden." Voor de muzikale omlijsting heeft het Feestcomité dit jaar The Goebby's gestrikt. (KSN)