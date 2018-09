Inwoners beschikken bijna allemaal opnieuw over gas na waterlek in Erembodegem Koen Baten

05 september 2018

18u03 1

De inwoners van de Ninovestraat, Lepelloi en de Broeder de Zwaeflaan in Erembodegem hebben bijna allemaal opnieuw gas. Eandis heeft de laatste twee dagen hard gewerkt om de problemen op te lossen die maandagochtend ontstaan waren na een waterlek. Er was toen slijk en water in de gasleiding gekomen waardoor deze moesten gespoeld worden. Door de spoeling moesten de leidingen volledig leeg zijn waardoor ook de gastoevoer even werd afgesloten. Uiteindelijk hebben sommige bewoners twee dagen zonder gastoevoer gezeten. "Intussen hebben 95 procent van alle bewoners opnieuw gas", zegt schepen van openbare werken Ann Van De Steen. "Eandis is bij alle huizen geweest, maar sommige bewoners kwamen niet open doen. Er werd een briefje achtergelaten in de brievenbus en ze kunnen telefonisch contact opnemen met de maatschappij om alle problemen volledig op te lossen", klinkt het.