Invoering trajectcontrole op N45 uitgesteld naar eind maart 02u50 0 Aalst De geplande trajectcontrole op de Expresweg (N45) zal pas eind maart in werking treden.

Eerder klonk het bij wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de trajectcontrole in januari ingevoerd zou worden, maar er blijken nu nog werken te moeten gebeuren. "Zoals al bekend investeert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ook in een aantal andere trajectcontroles op gewestwegen, onder meer in een trajectcontrole op de N460 vanaf restaurant Albatros in Erembodegem tot in Kerksken. We gaan de werkzaamheden voor die twee trajectconroles -op de N45 en op de N460- op elkaar laten afstemmen", vertelt Peter De Backer, afdelingshoofd bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. "De grondwerken zullen begin februari starten."





Afgelopen zomer werd er op de N45 een nieuwe rechtsafslagstrook naar de Eigenstraat in Denderhoutem aangelegd en in het najaar legde een aannemer ook een nieuwe rechtsafslagstrook aan de andere kant van het kruispunt aan, om af te slaan naar Welle.





Ook werden er opnieuw enkele betonplaten vervangen en wordt het fietspad aangepast. Aan het einde van die werken zouden er ook nog werken gebeuren voor de invoering van de trajectcontrole.





"Er zijn inderdaad al werken gebeurd op de N45, maar er moeten nog bekabelingen, lussen enzovoort worden gelegd. De werken moeten klaar zijn tegen de derde week van maart. Dan kan de trajectcontrole in werking treden", aldus De Backer. Voor de N45 gaat het om bijna de volledige lengte van de weg waarover trajectcontrole zal lopen, dus over Ninove, Haaltert, Denderleeuw en Aalst. Voor de N460 zal de trajectcontrole vooral lopen over het grondgebied Haaltert. (CVHN)