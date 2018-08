Inti is Pentagon te slim af en wint wereldkampioenschap hacken Rutger Lievens

13 augustus 2018

12u59 0 Aalst Inti De Ceukelaire uit Aalst heeft in Las Vegas 'The Most Valuable Hacker'-award van HackerOne gewonnen. Het is zo'n beetje het wereldkampioenschap voor hackers en de meest prestigieuze trofee waarmee een hacker kan thuiskomen.

"1ST!!! I JUST WON THE #H1702 MOST VALUED HACKER AWARD AND I STILL CAN'T BELIEVE IT. Thank you so much for the fantastic week HackerOne and my fellow hackers. We are writing HISTORY! Go team BELGIUM! 🇧🇪🇧🇪", schreef Inti De Ceukelaire op Facebook. De Aalsterse hacker kan het nog altijd niet geloven dat hij de meest presigieuze wedstrijd voor hackers in de wereld heeft gewonnen.

Aalst kent Inti als de ethische hacker die een foutje vond op de website van paus Franciscus en er een videoclip met 'Onzjier es nen Ajoin' op postte. Hij liet Donald Trump ook al tweeten over Inti's geliefde Aalst.

Deze zomer verbleef De Ceukelaire in het Amerikaanse Las Vegas om er deel te nemen aan het HackerOne-event. "Ik ben echt speechless", zegt Inti. "Dit is het grootste hacker-event in de league. 100 hackers zoals ik, de beste in de ranking, worden uitgenodigd voor vijf dagen in Las Vegas. Elke nacht krijgen we een target. Uber is gepasseerd, deze nacht was het de US Department of Defense of Pentagon. Die mannen waren hier allemaal in uniform. Wat ik gevonden heb bij het Pentagon mag ik niet zeggen maar ze mogen er mij een medaille voor geven", zegt Inti. "Er was grote concurrentie van een Zweeds team maar op het einde heb ik het gehaald."