Inti houdt City Music in de ether via gsm 02u46 18 Repro Lievens Inti De Ceukelaire heeft een telefoonlijn met de radio verbonden. Aalst Door een administratieve fout van de overheid is de Aalsterse radio City Music uit de ether, maar de bekende hacker Inti De Ceukelaire vond daar iets op: hij verbond een telefoonlijn met de radiozender waardoor City Music toch nog te beluisteren is via de gsm.

Wie naar het nummer belt, wordt in het Aalsters dialect begroet. Minister Sven Gatz wordt vriendelijk gevraagd voort te maken en de fout te herstellen. "Het is meer een oproep naar Sven Gatz: maak dat City Music snel weer te beluisteren valt op de radio", zegt Inti. "Al vond ik het technisch ook interessant om te maken, het is de eerste keer dat je via een telefoon naar een radiozender kan luisteren. Al 100 luisteraars hebben het telefoonnummer ingetikt. Ze moeten wel de telefoonkosten betalen."





Op 1 december erkende mediaminister Sven Gatz (Open Vld) City Music in Aalst en Denderstreek voor 9 jaar. "Een erkenning is nog geen zendvergunning. We hebben die aangevraagd op 4 december. Aangezien wij in Aalst van frequentie moeten veranderen, wordt een inpasbaarheidsstudie uitgevoerd. Tot die tijd worden wij aangemaand onze uitzendingen te staken op de FM-band. City Music is het slachtoffer van te trage administratie", zegt Philippe Van Gerven van City Music. Ajoin Music is nog te beluisteren op 88.1 FM. City Music is alleen online te beluisteren op citymusic.be. (RLA)