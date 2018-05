Inner Wheel schenkt bestelwagen aan Goedewil 23 mei 2018

02u27 1

Serviceclub Inner Wheel Aalst-Noord heeft een bestelwagen gekocht en schenkt hem aan Goedewil, een Aalsterse vzw die zich inzet voor de kansarmen. "We zijn heel blij dat we dit jaar de vzw Goedewil een serieuze steun in de rug kunnen geven want we geloven in de werking van deze vzw", zegt Delphine Van der Veken, voorzitter van Inner Wheel Aalst-Noord. De vzw Goedewil zet zich al meer dan 20 jaar in voor kansarmen in Aalst en verre omgeving.





"Voor de armste gezinnen stellen zij kledij, schoenen, meubilair, voeding ter beschikking en zijn een luisterend oor. Goedewil werkt volledig onafhankelijk, wil geen subsidies en kan rekenen op de steun van heel wat vrijwilligers", zegt de serviceclub.





"Deze bestelwagen komt op het juiste moment. Dankzij de schenking van Inner Wheel Aalst-Noord worden we opnieuw mobieler om de armste gezinnen verder te helpen. Namens deze gezinnen zeg ik 'van harte bedankt'", zegt Ghie Ceule, voorzitter van Goedewil.





(RLA)