Inhuldiging hopmonument tijdens kermis

02 augustus 2018

De kunstcel van de stad Aalst, schepen Ilse Uyttersprot en Netwerk Aalst vroegen kunstenaar Jean Bernard Koeman om een nieuw Hopmonument te ontwerpen voor het Dorpsplein in Meldert. Dat monument wordt op zondag 2 september om 14 uur ingehuldigd tijdens de kermis in Meldert.

Op vraag van de Heemkundige Kring De Faluintjes besliste het stadsbestuur om het ‘Levend Hopmonument’ op het dorpsplein in Meldert op te waarderen. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de Heemkundige Kring De Faluintjes, de VVV De Faluintjes, het Parochiecentrum, Projectvereniging ’t Stakenhuis uit Asse, de ZWAM, de Werkgroep Pastorie en een aantal andere plaatselijke inwoners maakten de keuze om samen te werken met Jean Bernard Koeman.

Voor zijn ontwerp baseerde Jean Bernard Koeman zich op de zin: 'Op de omtrek van de aarde komen begin en einde samen', tevens de titel van het kunstwerk. “Voor mij gaat dit werk over de geschiedenis, de teloorgang, en de hedendaagse relevantie van de hopteelt. De zin die ik gebruik in het werk verwijst uiteraard ook naar de verhouding tussen wat kleinschalig en lokaal is, en wat groots en globaal is. Het is een bouwsel met menselijke eigenschappen; een opstelling met een historische inhoud die hulde brengt aan het landschap en de hopteelt.”, aldus Jean Bernard Koeman.