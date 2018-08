Inhuldiging Hopmonument op 2 september Rutger Lievens

20 augustus 2018

07u42 0 Aalst De inhuldiging van het hopmonument op het Dorpsplein van Meldert zal plaatsvinden op 2 september om 14 uur. Er kwam al wat kritiek op het nieuwe kunstwerk, maar het eindresultaat zal pas begin september te aanschouwen zijn.

De kunstcel van Stad Aalst, schepen Ilse Uyttersprot en Netwerk Aalst vroegen kunstenaar Jean Bernard Koeman om een nieuw Hopmonument te ontwerpen voor het Dorpsplein in Meldert en dat zal ingehuldigd worden op 2 september. Er kwam al heel wat commentaar op het kunstwerk, maar het is dus nog niet klaar. "'Op de omtrek van de aarde komen begin en einde samen' is een knipoog naar een uitspraak van de Griekse wijsgeer Heraclitus en de slagzin die kunstenaar Jean Bernard Koeman koos voor de permanente sculptuur op het pittoreske dorpsplein van Meldert. Het is zijn poëtische ode aan de cyclische levensloop van de Hop, jarenlang geteeld in de regio, die nu grotendeels in de verbeelding verder leeft", zegt Netwerk Aalst.

"Het artistiek werk van Koeman floreert in de grijze zone tussen de feilbare menselijkheid van poëzie, en de onverzettelijkheid van architectuur en sculptuur. Zijn mentale architecturen en ruimtelijke ontdekkingstochten zijn een poging om helden, herinneringen en plekken te eren, en tegelijk een confrontatie met hun ongrijpbaarheid. Het Hopmonument van Koeman verbindt de lokale symboliek van de Hop met een groter geheel: ook het dorpsplein van Meldert is een plek waar begin en einde samenkomen."

Meer over het hopmonument op www.netwerkaalst.be.