Ingreep burgemeester perfect verlopen 26 mei 2018

De dringende chirurgische ingreep die burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) vrijdag moest ondergaan in het OLV-ziekenhuis van Aalst is goed verlopen. De burgemeester van Aalst kampte met zware vermoeidheid de laatste tijd en een onderzoek bracht onrustwekkend nieuws. Dokter Yves Van Molhem van het OLV-ziekenhuis opereerde de burgemeester vrijdag. "De ingreep is perfect verlopen", liet D'Haese vrijdagavond weten. "De arts heeft gezegd dat ik positieve communicatie mag voorbereiden. De vooruitzichten zijn dus goed", aldus de burgemeester Christoph D'Haese (51). Hij blijft de komende week in het ziekenhuis. (RLA)