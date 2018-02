Infosessie 'Klaar voor de klas' 26 februari 2018

Op 7 en 12 maart vindt in het Huis van het Kind in Aalst de infosessie 'Klaar voor de klas' plaats. "Binnenkort moeten opnieuw veel ouders hun kind in te schrijven voor de kleuterklas. De start in de kleuterklas is een leuke, maar tegelijk ook spannende tijd. Tijdens de infosessie 'Klaar voor de Klas' worden ouders daarop voorbereid", zeggen de organisatoren. "Waarom is de kleuterschool belangrijk? Wat gebeurt er allemaal in de kleuterklas? Is mijn kind klaar voor het kleuteronderwijs? Wat zit er allemaal in de boekentas?" Dat en nog meer komt aan bod. Voor dit infomoment nodigen we Anne en Myriam van Kind & Gezin uit. Na de infosessie kun je vragen stellen, napraten en andere ouders ontmoeten."





Er is een infosessie op woensdag 7 maart om 9 uur en een op maandag 12 maart om 19.30 uur. Het Huis van het Kind bevindt zich in het oud stadhuis aan de Grote Markt. Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan via mail naar





huisvanhetkind@aalst.be. (RLA)