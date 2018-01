Infomoment Wonen boven Winkels 02u32 0

De stad Aalst wil een aantrekkelijke woon- en winkelstad zijn en investeert volop in leefbare straten en buurten waar het aangenaam wonen is.





Daarom lanceert de stad in 2018 het project Wonen boven winkels. Met vier premies wil de stad de handelaars en eigenaars inspireren om handelspanden een aantrekkelijke uitstraling te geven en wonen boven winkels mogelijk te maken. De kwaliteit van de woningen verbeteren en het kernwinkelgebied versterken zijn één van de belangrijkste doelstellingen. De stad informeert de eigenaars en handelaars graag over het project Wonen boven winkels en nodigt hen uit op een infomoment op maandag 22 januari om 19.30 uur in Hopmarkt 50. Afsluitend biedt de stad de aanwezigen ook een hapje en een drankje aan. Graag vooraf je aanwezigheid bevestigen via wonen@aalst.be. (FEL)