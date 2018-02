Infomarkt voor vrijwilligers 22 februari 2018

De stad, OCMW en ASZ in Aalst organiseren hun eerste gezamenlijke infomarkt rond vrijwilligerswerk op zaterdag 3 maart. Die dag start ook de 'Week van de vrijwilligers'. "Met deze infomarkt willen de stad, het OCMW en het ASZ potentiële kandidaat-vrijwilligers op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de verschillende vrijwilligerstaken zij kunnen aanbieden", aldus de initiatiefnemers. "Op zaterdag 3 maart kun je van 13.30 tot 15.30 uur in de Academie voor Beeldende Kunsten in de Nieuwbeekstraat vrijblijvend komen informeren. Je vindt er informatie over een 60-tal verschillende vrijwilligerstaken, gaande van langdurige tot éénmalige engagementen, met verscheidene doelgroepen, tijdens weekdagen of weekends."





Info en inschrijvingen via vrijwilligerswerk@aalst.be. Meer info op www.aalstvrijwilligt.be. (RLA)