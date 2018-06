Infomarkt over herinrichting bedrijventerrein 02 juni 2018

02u36 1

Op zaterdag 23 juni organiseert de stad een infomarkt voor de inwoners van Gijzegem over de herinrichting van het bedrijventerrein op hun grondgebied. "De stad wil met de steun van de Vlaamse overheid het verouderde bedrijventerrein Noord 1 een facelift geven. Het studiebureau Sweco voert in opdracht van de stad een studie uit en maakt plannen op voor de herinrichting van het bedrijventerrein. Daar hoort uiteraard ook een veilige toegangsweg bij, met aandacht voor het gemotoriseerd verkeer en het fietsverkeer", zegt de stad. "Daarom wordt je als inwoner van Gijzegem uitgenodigd om de infomarkt te bezoeken, te luisteren naar de presentatie door het studiebureau Sweco of om actief deel te nemen aan een workshop." De infomarkt vindt plaats op zaterdag 23 juni in de Vrije Basisschool Sint-Vincentius, Kruisstraat 2, Gijzegem. Meer info op www.aalst.be. (RLA)