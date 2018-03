Infoavond 'Stress bij kinderen' 10 maart 2018

Het Huis van het Kind en vzw Sig organiseren op dinsdag 27 maart een infoavond over stress bij kinderen in haar lokalen in de Pachthofstraat in Gijzegem. "Tijdens deze infoavond wordt dieper ingegaan op hoe stress werkt en op het samenspel tussen lichaam, emotie en denken", zegt de organisator. "Niet de wolf op zich, maar de gedachte dat hij uit het bos zou kunnen komen, bezorgt ons stress. Gedachten zijn in staat ons lichaam in dezelfde staat van paraatheid te brengen alsof er echt fysiek gevaar is. Kinderen ervaren, net als volwassenen, stress uit allerlei bronnen: levensgebeurtenissen, sociale verwachtingen, overprikkeling door tv, computer, reclame, verkeer." Deelname is gratis, inschrijven is nodig en kan via huisvanhetkind@aalst.be of 053/72.36.54. (RLA)