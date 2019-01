Infoavond ‘Move your money’ over ecologisch bankieren Rutger Lievens

17 januari 2019

13u04 0 Aalst Hart Boven Hard organiseert in Netwerk Aalst een infoavond ‘Move your money’. Je krijgt er info over de invloed van banken op de klimaatopwarming en wat jij kan ondernemen.

De infoavond Move your money vindt plaats op 23 januari om 20 uur in Netwerk aan de Houtkaai in Aalst. “Vraag je je soms ook af hoe jij ooit iets kan veranderen aan de opwarming van de aarde? Op deze gratis infoavond openbaren we in mensentaal de grote ecologische voetafdruk van de financiële wereld én het alternatief van ‘divestment’”, zeggen de organisatoren. “Hoeveel investeren de vier grootste banken in België – BNP Paribas, ING, KBC en Belfius – in steenkool, olie en gas? Wat heeft divestment al kunnen veranderen? En vooral: wat houdt ons project ‘Move your Money’ in en hoe kan jij meedoen? Je geld verzetten, hoe gaat dat praktisch?”

Meer info op https://netwerkaalst.be/nl/infoavond-move-your-money.