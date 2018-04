Infoavond 'Communiceren met jongeren' 09 april 2018

Op woensdag 30 mei 2018 organiseert de Opvoedingswinkel van de stad Aalst de infoavond 'Communiceren met jongeren', in samenwerking met Atheneum Aalst. "Tijdens deze avondlezing krijg je ideeën en materiaal aangereikt om een richtinggevende autoriteit te worden voor kinderen in misschien wel de turbulentste fase van hun leven", zegt de organisator. "Jürgen Peeters leidt de infoavond en is leraar, psychotherapeut en procesbegeleider van teams. Hij werkt al vele jaren in diverse settings rond de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In 2000 richtte hij De Onderstroom op, zijn eigen praktijk voor vorming, supervisie en coaching."





De infoavond vindt plaats op woensdag 30 mei 2018 van 19.30 tot 21.30 uur in het Atheneum Aalst aan de Graanmarkt. De infoavond is gratis, maar inschrijven is verplicht. Je kan inschrijven door een e-mail te sturen naar huisvanhetkind@aalst.be. (RLA)