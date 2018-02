Incidenten: 7/10 15 februari 2018

02u36 0

Carnaval 2018 wordt overschaduwd door het dodelijk slachtoffer dat maandagochtend viel, anders had deze editie best een 9 op 10 verdiend. Een feestvierder uit Halle belandde in de Dender en verdronk. Voor het overige verliep carnaval zonder veel incidenten. Het beste nieuws komt vanuit de spoeddiensten en de verpleegpost van het Rode Kruis. 'Amper' zes minderjarigen werden er binnengebracht die te veel hadden gedronken. Vorig jaar waren het er nog elf.





De Whiskyploegen - verklede politieagenten - betrapten dit jaar 29 minderjarigen op alcoholgebruik. In 2017 waren dat er 36. Het Rode Kruis verzorgde dit jaar in totaal 302 mensen, de spoeddiensten kregen 59 carnavalisten over de vloer. De politie moest elf personen aanhouden tijdens carnaval.