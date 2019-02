Inbraken in woningen Koen Baten

14 februari 2019

18u46 0

Dieven hebben woensdag ingebroken in twee woningen op enkele honderden meters van elkaar. In de Hoezestraat in Nieuwerkerken forceerden de daders een deur waardoor ze zich toegang konden verschaffen tot de woning. Er werd een koffer met geld gestolen. In de namiddag stelde de politie ook nog een inbraak vast in de groenstraat vlakbij. Daar gingen de daders aan de haal met enkele multimediatoestellen.