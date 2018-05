In café Safir voortaan 'tankbier' UITBATER ZORGT OOK VOOR TIROOLSE EN MEXICAANSE MAKE-OVER RUTGER LIEVENS

04 mei 2018

02u46 0 Aalst Als eerste café in de regio serveert café Safir op de Grote Markt voortaan 'tankbier'. Dat bier wordt niet in vaten binnengerold, maar geleverd zoals mazout. "Beter voor de smaak", zegt uitbater Kris Van Impe. Tegelijk kreeg het café ook een volledige make-over.

'Tankbier' vind je in de meeste grote steden, maar in de streek is café Safir de enige met een dergelijke installatie. Het dichtsbijzijnde café dat ook een tankinstallatie heeft, bevindt zich in Brakel. De drie tanken van elk 500 liter zijn dé eyecatcher van het vernieuwde café. Een nieuw snufje waar Kris Van Impe terecht fier op is. "Het bier wordt nu niet meer binnengerold met vaten, maar de brouwer komt langs met een tankwagen. Zoals ze mazout leveren, maar dan met bier. Het is ook beter voor de smaak. Als bier in vaten geleverd wordt, moet daar achteraf nog CO2 op gezet worden. Daardoor heb je smaakverschillen. Bij tankbier krijg je het bier geleverd zoals het gebrouwen is", zegt Kris.





Make-over

Mia De Brouwer, de moeder van Kris, nam het café in 1984 over. Toen heette het nog café Bristol. De vorige vernieuwing dateert van 23 jaar geleden. "In 1995 zijn we gestart met café Safir en dat blijft het ook na de make-over", zeggen Kris, zijn vrouw Evi en Mia. Zij zijn enorm trots op het vernieuwde café. "Vooraan blijft het café Safir zoals we het kennen, met de tekeningen over Aalst op de muren. Dat vertrouwd beeld is behouden, maar de toog is wel volledig nieuw", zegt Kris.





Verderop in het café waan je je in Oostenrijk. Kris Van Impe staat bekend als een Oostenrijk-fanaat. Elk jaar reist hij met de familie naar Lermoos in Tirol, waar hij al even bekend is als in Aalst. Kris wou dat gevoel mee naar huis brengen, en dus is een deel van café Safir vanaf nu in Oostenrijkse stijl. "'Stube Safir', noem ik het", lacht Kris. "Het meubilair is Tirools en door de raampjes tegen de muren kijk je uit over een Oostenrijks landschap. De foto's ga ik wisselen met de seizoenen", zegt hij. Op dit moment kijken de klanten van Safir uit op een groene Oostenrijkse bergweide. Naast het 'Land van Aalst' en Oostenrijk is er nog een derde land dat een rol speelt in het decor van café Safir. Het achterste deel van het café verwijst namelijk naar Mexico. "Ik wou iets kleurrijks en iets dat de jonge mensen zou aanspreken", legt Kris uit.





De Grote Markt heeft er opnieuw een attractie bij en café Safir is klaar om er nog eens minstens 23 jaar bij te doen. Mia De Brouwer raakt er geëmotioneerd van als ze het café zo ziet. "Je hebt hier zoveel jaren gewerkt en als je dit ziet dan weet je dat het café verdergaat, dat doet iets met een mens", zegt ze.