IN BEELD Laatste carnavalsvierders verlaten Feestzone, opkuis van stadscentrum is volop bezig Rutger Lievens

06 maart 2019

11u12 0 Aalst Het is woensdagochtend en officieel is het dus geen carnaval meer, maar hier en daar in Aalst gaat het feest nog altijd verder. Terwijl de laatste pinten worden uitgeschonken, is de reinigingsdienst van de stad al druk in de weer. In totaal zal er 90 ton afval geproduceerd zijn met Aalst carnaval en dat is evenveel als vorig jaar.

Rond 8 uur gingen de poorten van het oude stadhuis open. Op de binnenplaats stond burgemeester D’Haese (N-VA) klaar met 1.000 koffiekoeken. Een horde ‘carnavaleske overlevers’ stond al een tijdje te drummen aan de deur en liep naar binnen. Achter hen sloten de poorten zich weer en kon de reinigingsdienst aan de opkuis van de Grote Markt beginnen.

Verzinkbaar paaltje tussen afval

Bij het afval op de Grote Markt geen verrassingen: een winkelkar, meubilair allerhande, karton, heel veel gebroken glazen flessen bier, plastic en enkele achtergelaten zelf in elkaar geknutselde carnavalskarren. Tussen al dat afval lagen nog wat carnavalisten te slapen, niet beseffend dat ze door dit dutje alsnog de koffiekoek van burgemeester D’Haese zullen missen. Opmerkelijke vondst tussen al dat afval: een van de verzinkbare paaltjes die het centrum autovrij moeten houden was losgemaakt en lag tussen het afval.

Nadat de politie de laatste carnavalisten had gevraagd het slagveld te verlaten, kon de opkuis rond 9.30 uur van start. “Het is al veel erger geweest dan dit”, is te horen bij de kuisploeg. “Weet je dat nog dat er hier eens een boot lag?”, vraagt de man. Ja, dat weten we nog, en dat varken aan ‘t spit en die caravan van enkele jaren terug zijn we ook nog niet vergeten.

Brood halen

Op de Grote Markt passeerden ook enkele Aalstenaars die geen carnavalspak aan hadden. Zij moesten de smurrie trotseren om naar hun werk te gaan. Een oudere vrouw baant zich een weg en probeert niet om te vallen. “Ik ga achter een brood maar het is niet simpel”, zegt ze. Jacqueline De Bodt staat er ook op te kijken in gewone kleren. “Het is erover hé”, zegt ze. “Een grote vuilnisbelt. En als fietser mag je hier nu 14 dagen niet passeren of je rijdt je banden plat door het glas.

90 ton

Tegen de middag zal de Grote Markt weer proper liggen en dat mag een mirakel heten. De Koisploeg, zoals de reinigingsdienst heet, levert hier een knalprestatie. “Dit is de Champions League voor een opkuisdienst”, zegt Guy Van De Voorde van de reinigingsdienst van de stad. “Onze mensen gaan niet feesten, zij zorgen ervoor dat alles proper ligt en dat carnaval kan doorgaan. De carnavalisten appreciëren dat engagement, we krijgen heel veel goeie reacties. Deze editie van carnaval leverde niet uitzonderlijk veel afval op. We schatten zo’n 90 ton over drie dagen, vergelijkbaar met carnaval vorig jaar.” De reinigingsdienst kuist nog verder tot 17 uur vandaag. “Morgenvroeg gaan we er nog eens over met de sproeier, dat gaat nu niet omdat de winkels open zijn.”