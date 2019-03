IN BEELD: Een stoet vol mini-Voil Jeanetjes: papa’s nemen zonen steeds vaker mee in carnavalsstoet Rutger Lievens

17u36 0 Aalst Aalsterse mannen die naar de Voil Jeanettenstoet komen nemen naast een kinderwagen, lampenkap, vogelkooi en haring ook steeds vaker hun zonen mee als mini-voil jeanetjes. Tien jaar geleden waren kinderen in de Voil Jeanettenstoet een grappige uitzondering, maar steeds meer huppelen er kleine jongetjes verkleed als meisje achter hun papa door de straten van Aalst.

De jongste Voil Jeanet die wij tegenkwamen heette Kamiel Goeman. Amper 18 maanden oud is Kamiel, die dezelfde voornaam heeft als keizer Kamiel. Het mannetje duwde een kleine kinderwagen voort, ook al kan hij nog niet zo lang stappen. Als de mama het wagentje even laat stoppen voor een foto, begint Kamiel een beetje te wenen. Hij wil vooruit.

“Het is uiteraard de eerste keer dat Kamiel meegaat in de Voil Jeanettenstoet”, zegt papa Kristof Goeman (31). “Ikzelf ben er ook vrij vroeg mee begonnen. Van mijn 15 jaar stap ik in de Voil Jeanettenstoet als oud vrouwtje. Er zo vroeg mee beginnen is toch belangrijk. Er moet opvolging zijn, de traditie van de Voil Jeanettenstoet moet worden doorgegeven”, zegt hij.

Paplepel

Tien jaar geleden was zo’n kind in de stoet een zeldzaamheid, maar toen al heel erg schattig. De laatste jaren lopen vaders steeds vaker met een kleine dreumes verkleed als een meisje in de Voil Jeanettenstoet. “Wij zijn hier met drie generaties”, zegt Geert Neetens, grootvader van Marco Neetens. “Bij ons wordt de traditie doorgegeven van generatie op generatie. Het ziet er allemaal een beetje wild uit soms, maar het is echt wel een kindvriendelijke stoet.”

Voil Jeanet, geen travestie

Zelfs Alain Van Hoeck, de carnavalist die al jaren als travestie in de Voil Jeanettenstoet gaat en daarover commentaar krijgt van ‘echte Voil Jeanetten, had een opvolger mee in de stoet. Mano gaat vanaf volgend jaar ook als travestie de stoet in. “Mano is nu 7 en hij mag met ons mee in de Voil Jeanettenstoet. Ik weet dat de organisatie Een Voil Jeanet es Giejn Travestie niet graag heeft dat ik als travestie verkleed ga, maar ik ben een carnavalist en geen travestie. Volgend jaar is Mano 8 jaar en gaat hij zoals mij mee in de stoet, maar dan wel zonder dit”, zegt Alain, terwijl hij wijst naar de namaakpenis die tussen zijn benen bengelt.