IN BEELD: Carnaval Aalst: prins De Meyst steekt de pop in brand, keizer Kamiel weerklinkt door boxen met ‘Doeme Voesj?!’ Rutger Lievens

05 maart 2019

22u34 0 Aalst Verrassing tijdens de popverbranding: door de boxen weerklonken nog eens de woorden van keizer Kamiel: ‘Doeme Voesj?!’ Kamiel zelf kan er niet meer bij zijn, maar de stad gebruikt een geluidsfragment. Een mooi eerbetoon aan keizer Kamiel.

Nu prins carnaval Meyst met tranen in de ogen de pop in brand heeft gestoken, nadert het einde van carnaval met rasse schreden. Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen bedankte net voor de pop in brand vloog prins Meyst, noemde de stoet de mooiste die er ooit al is geweest en riep iedereen op om volgend jaar weer paraat te staan voor carnaval. “Afspraak op 23 februari 2020", zei Verleysen.

De popverbranding is al een emotioneel moment, maar de Grote Markt kreeg pas echt kippenvel toen de stem van keizer Kamiel weerklonk door de boxen. Kamiel Sergant viert dit jaar 50 jaar keizerschap. De keizer kan er niet meer bij zijn, maar ze hebben een geluidsfragment van voorgaande popverbrandingen bewaard. “Doeme Voesj?!”, riep de keizer nog eens over de Grote Markt. Het volk antwoordde als vanouds met “Weir doeng voesj!”